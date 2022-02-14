"Даю 24 часа". Зеленский призвал чиновников вернуться в Украину
Президент Владимир Зеленский дал сутки депутатам и чиновникам, которые уехали из Украины на фоне возможного вторжения России, чтобы вернуться в страну и продолжить выполнять свои обязанности. Об этом Зеленский сказал в своем обращении к нации.
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Президент отдельно обратился к представителям государства – чиновникам и депутатам, которые покинули страну или планируют это сделать.
"Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом", – сказал Зеленский.
Ранее сегодня на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский призвал вернуться в Украину уехавших депутатов, бизнесменов и СМИ.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на данный момент в Украине отсутствуют 23 депутата, однако имен не назвал.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
- Напряжение вокруг Украины достигло невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью. Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент, даже "15-16 февраля". LIGA.net ведет хронику.
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