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Арахамия: Нас предупредили о возможных нападениях на депутатов

Арахамия: Нас предупредили о возможных нападениях на депутатов - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
16.12.2019, 15:28

Глава фракции Слуга народа считает, что нардепов пытаются запугать из-за земельной реформы

Нападения на нардепов могут продолжиться на этой неделе, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, такая информация поступила от правоохранительных органов.

Арахамия считает, что депутатов хотят запугать перед голосованием по законопроекту о рынке земли, чтобы они либо не пришли в сессионный зал парламента, либо не голосовали.

Также Арахамия рассказал, что по имеющейся информации на этой неделе якобы предстоит "активная фаза митингов, очень агрессивная" против законопроекта о рынке земли.

  • 11 декабря во время заседания земельного комитета Рады произошла драка с участием депутата от СН Андрея Богданца, он попал в больницу с сотрясением мозга.
  • Вчера в Сумах неизвестные напали на депутата от СН Михайла Ананченко.
  • Сегодня в Слуге народа рассказали о запугивании депутатов в связи с земельной реформой.
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нападение земельная реформа Давид Арахамия
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