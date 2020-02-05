Арахамия назвал условия для выборов в оккупированном Донбассе

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Проведение местных выборов во временно оккупированном Донбассе возможно, если будет ситуация полностью подконтрольна украинской власти. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Арахамия подчеркнул, что позиции фракции по данному вопросу сейчас нет, поскольку проводить выборы при нынешней ситуации в ОРДЛО невозможно.

"Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, например, отвод российских войск до начальной границы, до Ростова. Если будет полностью подконтрольна ситуация украинской власти", - отметил Арахамия.

По его словам, сейчас "рано об этом говорить".