Арахамия о коммуникации с Офисом президента: С Ермаком у меня хорошие отношения

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба президента)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что стиль общения с Офисом президента не изменился за последнее время, и с главой ОП Андреем Ермаком у него хорошие отношения. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Честно говоря, никак не изменился. Я в основном общаюсь напрямую с президентом. А с Ермаком общаюсь по необходимости", - отметил Арахамия.

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По его словам, сейчас, из-за того, что рассматривается один законопроект (поправки к законопроекту о рынке земли, - ред.), мало было общения.

"Только мы выйдем с "земли" и начнется план наших законодательных инициатив, я думаю, этот процесс сильно интенсифицируется. С Ермаком у меня хорошие отношения", - уточнил Арахамия.

президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана . На его должность был назначен бывший помощник главы государства . 11 февраляАндрей Ермак

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