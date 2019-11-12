Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арахамия о расследовании по Дубинскому: Это был сюжет про зависть

Арахамия о расследовании по Дубинскому: Это был сюжет про зависть - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
12.11.2019, 15:12

"Мы же не можем быть как пролетарии: если человек богат, то давайте его расследовать", - сказал глава фракции Слуга народа

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что расследовать источники богатства бывшего журналиста 1+1, а ныне депутата от СН Александра Дубинского нельзя, потому что он никогда не был госслужащим. Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"А в чем расследование? Нет, я видел, что у него много квартир и машин. Даже, помню, предлагал ему поступить с ними по совести. Но это шутка. Он же сказал, что у него будут все декларации, у него они законные, законным путем нажиты. Если так, то какое тогда расследование?" – сказал Арахамия на просьбу прокомментировать расследование Bihus.info о Дубинском.

"Он не был госслужащим никогда. Кто может тогда расследовать. Я вообще не понял сути расследования. Это был сюжет про зависть? Как это назвать? Если бы это был госслужащий-коррупционер, он нажил, у него была бы маленькая зарплата, а у него такое состояние - нужно делать расследование и разбираться. Если это частное лицо, то я желаю всем частным лицам иметь такое состояние, как у господина Дубинского, его мамы и всех родственников", - сказал Арахамия.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов относительно несоизмеримости заработной платы Дубинского-журналиста и размеров его состояния, Арахамия сказал: "Это надо спрашивать у Дубинского, почему он такой удачный журналист"

"Мы же не можем быть как пролетарии: если человек богат, то давайте его расследовать", - добавил Арахамия.

Вчера Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами.

Сам Дубинский заявил, что указанное имущество принадлежит его семье еще с конца 1990-х.

Напишите нам
bihus.info расследование александр дубинский Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 