Арахамия о расследовании по Дубинскому: Это был сюжет про зависть

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что расследовать источники богатства бывшего журналиста 1+1, а ныне депутата от СН Александра Дубинского нельзя, потому что он никогда не был госслужащим. Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"А в чем расследование? Нет, я видел, что у него много квартир и машин. Даже, помню, предлагал ему поступить с ними по совести. Но это шутка. Он же сказал, что у него будут все декларации, у него они законные, законным путем нажиты. Если так, то какое тогда расследование?" – сказал Арахамия на просьбу прокомментировать расследование Bihus.info о Дубинском.

"Он не был госслужащим никогда. Кто может тогда расследовать. Я вообще не понял сути расследования. Это был сюжет про зависть? Как это назвать? Если бы это был госслужащий-коррупционер, он нажил, у него была бы маленькая зарплата, а у него такое состояние - нужно делать расследование и разбираться. Если это частное лицо, то я желаю всем частным лицам иметь такое состояние, как у господина Дубинского, его мамы и всех родственников", - сказал Арахамия.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов относительно несоизмеримости заработной платы Дубинского-журналиста и размеров его состояния, Арахамия сказал: "Это надо спрашивать у Дубинского, почему он такой удачный журналист"

"Мы же не можем быть как пролетарии: если человек богат, то давайте его расследовать", - добавил Арахамия.

Вчера Bihus.info опубликовали расследование о Дубинском, в котором сообщается, что его семья владеет 17 автомобилями и 24 квартирами.

Сам Дубинский заявил, что указанное имущество принадлежит его семье еще с конца 1990-х.