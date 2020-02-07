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Арахамия о Ткаченко, угрожавшему Кучеренко: Он озвучил мои мысли

Арахамия о Ткаченко, угрожавшему Кучеренко: Он озвучил мои мысли - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
07.02.2020, 15:52

Лидер фракции Слуга народа поддержал своего коллегу

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия поддержал своего коллегу из СН Максима Ткаченко, который вчера в нецензурной форме общался с депутатом от Батькивщины Алексеем Кучеренко. Об этом Арахамия заявил в комментарии журналистам. 

"Максиму Ткаченко сказал, что ты мои мысли озвучил вслух", - сказал он. 

По словам Арахамии, Кучеренко длительное время провоцировал депутатов СН: "Вы просто не видели, вам не слышно, как этот человек вел себя тихонько и просто расшатывал ситуацию, стараясь радикализировать". 

По его мнению, нардепы от оппозиции "хотели драки": "Власенко вчера пытался устроить драку".

  • Вчера в Раде началось рассмотрение законопроекта о рынке земли. Дискуссия быстро стала непарламентской: оппозиция блокировала трибуну и президиум, возникли потасовки. 
  • Тогда же Кучеренко назвал депутатов из монобольшинства "клоунами малолетними". Ткаченко ответил, порекомендовав ему ехать в санаторий, в Трускавец отдыхать, а после слов о "клоунах" сказал: "за клоунов вы сейчас п***ы получите".
  • Кучеренко написал на Ткаченко заявление о мелком хулиганстве, добавив, что не считает его слова угрозой и отзовет заявление, если тот принесет с трибуны Рады извинения.
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