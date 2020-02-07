Арахамия о Ткаченко, угрожавшему Кучеренко: Он озвучил мои мысли

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия поддержал своего коллегу из СН Максима Ткаченко, который вчера в нецензурной форме общался с депутатом от Батькивщины Алексеем Кучеренко. Об этом Арахамия заявил в комментарии журналистам.

"Максиму Ткаченко сказал, что ты мои мысли озвучил вслух", - сказал он.

По словам Арахамии, Кучеренко длительное время провоцировал депутатов СН: "Вы просто не видели, вам не слышно, как этот человек вел себя тихонько и просто расшатывал ситуацию, стараясь радикализировать".

По его мнению, нардепы от оппозиции "хотели драки": "Власенко вчера пытался устроить драку".