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Нардеп из Батькивщины написал заявление в полицию на слугу народа

Нардеп из Батькивщины написал заявление в полицию на слугу народа - Фото
Оппозиция блокирует трибуну и президиум Рады (Фото: Vitalik Bezgin/Facebook)
07.02.2020, 10:21

Кучеренко требует от Ткаченко извинений за мат во время перепалки в Раде

Заявление в полицию о мелком хулиганстве на нардепа из Слуги народа Максима Ткаченко написал нардеп из Батькивщины Алексей Кучеренко. Об этом Кучеренко сообщил в Facebook.

Вчера во время заседания Рады между Ткаченко и Кучеренко возникла словесная перепалка, в ходе которой Кучеренко назвал депутатов из монобольшинства "клоунами малолетними". Ткаченко заявил, что время Кучеренко вышло и порекомендовал ему ехать в санаторий, в Трускавец отдыхать, а после слов о "клоунах" сказал: "за клоунов вы сейчас п***ы получите".

Видео инцидента Кучеренко опубликовал на Youtube:

Кучеренко в заявлении подчеркнул, что не считает слова Ткаченко угрозой, но считает очевидным совершение "слугой народа" мелкого хулиганства. Помимо полиции, он собирается подать аналогичное заявление в комитет Рады по регламенту.

В посте в Facebook Кучеренко подчеркнул, что отзовет заявления, если Ткаченко принесет с трибуны Рады извинения ему лично и в его лице "всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или Трускавец".

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