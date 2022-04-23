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Арахамия о том, "зачем брать пленных": Бои идут на расстояниях, с обменным фондом проблемы

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 12:31
Арахамия о том,
Давид Арахамия (скриншот видео Україна 24, YouTube)

Глава украинской делегации по переговорам с РФ Давид Арахамия отреагировал на многочисленные комментарии "от разозленных украинцев" о том, зачем брать военнопленных. Арахамия отметил, что сейчас есть проблемы с обменным фондом, так как в нынешних боях на дистанциях пленных стало брать сложнее.

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"Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию ("зачем брать пленных". – Ред.), но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", – заявил Арахамия.

Он добавил, что при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо труднее, поэтому у Украины есть проблемы с пополнением обменного фонда.

  • 18 апреля задержанный СБУ пророссийский политик и кум диктатора Путина Виктор Медведчук попросил обменять его на защитников Мариуполя. Кремль на это обращение не реагирует.
  • По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, сейчас в украинском плену есть ценные офицеры РФ, родственники российских политиков и высокопоставленных военных, на которых можно провести выгодный обмен

Читайте также: Пленный из ОРДО: "Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем объедки" – видео

Оксана Житнюк
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плен обмен Давид Арахамия
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