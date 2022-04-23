Арахамия о том, "зачем брать пленных": Бои идут на расстояниях, с обменным фондом проблемы

Глава украинской делегации по переговорам с РФ Давид Арахамия отреагировал на многочисленные комментарии "от разозленных украинцев" о том, зачем брать военнопленных. Арахамия отметил, что сейчас есть проблемы с обменным фондом, так как в нынешних боях на дистанциях пленных стало брать сложнее.

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"Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию ("зачем брать пленных". – Ред.), но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", – заявил Арахамия.

Он добавил, что при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо труднее, поэтому у Украины есть проблемы с пополнением обменного фонда.

18 апреля задержанный СБУ пророссийский политик и кум диктатора Путина Виктор Медведчук попросил обменять его на защитников Мариуполя. Кремль на это обращение не реагирует.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, сейчас в украинском плену есть ценные офицеры РФ, родственники российских политиков и высокопоставленных военных, на которых можно провести выгодный обмен.

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Оксана Житнюк

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