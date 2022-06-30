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Арахамия опроверг информацию о подготовке отставки Шмыгаля: Вопрос замены не обсуждается

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 15:37
Арахамия опроверг информацию о подготовке отставки Шмыгаля: Вопрос замены не обсуждается - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия опроверг информацию о якобы подготовке отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля, которую начали публиковать в СМИ. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, вопрос замены премьер-министра не рассматривается и не обсуждается в парламенте и фракции Слуга народа. 

"Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", — заявил Арахамия. 

Насчет возможной замены других членов правительства Арахамия заявил, что "точечные ротации в Кабмине происходят на постоянной основе". 

"Кадровые изменения возможны всегда, это давно ни для кого не секрет. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", — написал он. 

Читайте также: Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали 

Дмитрий Гриниченко
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кабмин отставка Давид Арахамия Денис Шмыгаль
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