Арахамия опроверг информацию о подготовке отставки Шмыгаля: Вопрос замены не обсуждается

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия опроверг информацию о якобы подготовке отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля, которую начали публиковать в СМИ. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, вопрос замены премьер-министра не рассматривается и не обсуждается в парламенте и фракции Слуга народа.

"Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", — заявил Арахамия.

Насчет возможной замены других членов правительства Арахамия заявил, что "точечные ротации в Кабмине происходят на постоянной основе".

"Кадровые изменения возможны всегда, это давно ни для кого не секрет. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", — написал он.

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Дмитрий Гриниченко

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