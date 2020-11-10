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Арахамия: Оснований для роспуска Рады нет, монобольшинство работает, мы выиграли выборы

10.11.2020, 11:20
Арахамия: Оснований для роспуска Рады нет, монобольшинство работает, мы выиграли выборы - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

По словам лидера фракции Слуга народа Давида Арахамии, дискуссия о возможном роспуске Верховной Рады провоцирует некоторые партии "качать эту тему"

Оснований для перевыборов Верховной Рады нет, монобольшинство работает и принимает решения. Об этом заявил сегодня на брифинге лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, поднялась волна информации о якобы возможной перезагрузке Рады, дискуссия об этом провоцирует партии, увидевшие рост популярности на местных выборах, "качать эту тему".

"Наша позиция очень проста: Слуга народа взяла наибольшее количество мандатов по стране, получили поддержку избирателей по всей стране. Нет ни одного юридического или конституционного основания для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает", – заявил Арахамия.

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Денис Юдин
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