Арахамия: Оснований для роспуска Рады нет, монобольшинство работает, мы выиграли выборы

По словам лидера фракции Слуга народа Давида Арахамии, дискуссия о возможном роспуске Верховной Рады провоцирует некоторые партии "качать эту тему"

Оснований для перевыборов Верховной Рады нет, монобольшинство работает и принимает решения. Об этом заявил сегодня на брифинге лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, поднялась волна информации о якобы возможной перезагрузке Рады, дискуссия об этом провоцирует партии, увидевшие рост популярности на местных выборах, "качать эту тему".

"Наша позиция очень проста: Слуга народа взяла наибольшее количество мандатов по стране, получили поддержку избирателей по всей стране. Нет ни одного юридического или конституционного основания для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает", – заявил Арахамия.

22 октября 2020 года нардеп из СН Никита Потураев заявил, что в случае новых выборов в Раду Слуга народа разделится на несколько политических сил. Также он допустил роспуск парламента.

2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что готов распустить Раду, если кризис с КСУ прейдет в политический коллапс.

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Денис Юдин

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