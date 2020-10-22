Потураев: На следующих выборах в Раду от Слуги народа пойдет две или три силы

Нардеп из Слуги народа Никита Потураев допустил создание в Верховной Раде коалиции, либо роспуск парламента

В случае новых выборов в Верховную Раду партия Слуга народа может разделиться на несколько политических сил. Такую возможность допустил нардеп от СН, глава комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью Левому берегу.

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"Перспективы партии Слуга народа, я бы сказал так, не туманны, они достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, когда бы они ни состоялись, от Слуги народа пойдет как минимум две, а то и три силы", – заявил Потураев.

По его словам, одна из таких сил будет непосредственно Слугой народа, две или как минимум одна – новые политические силы. В партии есть центристская группа "с чуть-чуть левым уклоном", есть правоцентристы и есть те, кто ориентируется непосредственно на президента Владимира Зеленского, заявил Потураев. Самого себе нардеп относит к правоцентристам.

Потураев также допустил создание в Раде коалиции, либо роспуск парламента. "Есть группа Игоря Валерьевича (Коломойского – ред.), это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция", – объяснил нардеп.

В таком случае у Слуги народа может возникнуть выбор между коалицией с фракциями Батькивщина и За будущее, или Евросолидарностью и Голосом, считает Потураев. "Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", – заявил он.

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Денис Юдин

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