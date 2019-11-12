Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арахамия оценил размер своего состояния

Арахамия оценил размер своего состояния - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.11.2019, 09:45

Нардеп СН считает, что зарплату парламентариев нужно поднять примерно до 100 000 грн - чтобы "убрать многие соблазны"

Лидер фракции Слуги народа в Раде Давид Арахамия утверждает, что живет исключительно за счет своих сбережений, так как распродал весь свой бизнес и все реинвестировал "в разного рода компании". Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Арахамия говорит, что в декларации у него будут "деньги, немало биткоинов и венчурный фонд".

Читайте также: Арахамия уверен: источник "позитивных изменений" власти - Богдан

Свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 млн.

"Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой", - сказал нардеп.

Напишите нам
состояние Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 