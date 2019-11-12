Арахамия оценил размер своего состояния

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер фракции Слуги народа в Раде Давид Арахамия утверждает, что живет исключительно за счет своих сбережений, так как распродал весь свой бизнес и все реинвестировал "в разного рода компании". Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Арахамия говорит, что в декларации у него будут "деньги, немало биткоинов и венчурный фонд".

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Свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 млн.

"Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой", - сказал нардеп.