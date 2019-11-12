Арахамия уверен: источник "позитивных изменений" власти - Богдан

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Офиса президента Андрей Богдан стоит за позитивными изменениями в руководстве Украины. Такое мнение озвучил в интервью LIGA.net лидер фракции Слуги народа в Раде Давид Арахамия.

По его словам, со стороны Богдана якобы не было попыток указывать, как "правильно" голосовать по тому или иному законопроекту: "У него обычно одна позиция: почему все так медленно? Он хочет, чтобы все было гораздо быстрее".

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"Я к Богдану отношусь очень позитивно. Многие люди просто воспринимали его как адвоката Коломойского и это сбивало им прицел. Я считаю, что, если бы не было Богдана, то очень многие процессы вообще никак не двигались. Он – супер сильный драйвер позитивных изменений, которые проходят внутри власти", - заявил Арахамия.

Он считает, что Богдан быстро наживает недругов потому, что "не любит никаких компромиссов и ни с кем договариваться". Нардеп говорит, что общается с главой ОП "пару раз в неделю".

В сентябре 2019-го Богдан якобы бурно отреагировал на провал законопроекта о прослушке: " Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?"

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