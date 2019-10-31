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Богдан не боится увольнения: Жизнь вне ОП радостная и веселая

Богдан не боится увольнения: Жизнь вне ОП радостная и веселая - Фото
Андрей Богдан (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
31.10.2019, 08:50

Глава Офиса президента заявил, что ему есть чем заняться в случае увольнения

Глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Украинской правде рассказал, что не боится увольнения – и в любой момент готов вернуться к адвокатской деятельности.

"Для меня переход снова в стан адвокатуры - это настолько быстро и много раз происходило, что следующий день я был в офисе и активно работал. После Офиса президента – да я в любой момент! У меня за Офисом президента очень комфортная, веселая и радостная жизнь", - рассказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что когда работал в Кабмине, то многие его коллеги приравнивали увольнение чуть ли не к разрушенной жизни.

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отставка андрей богдан офис президента
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