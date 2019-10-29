"У нас разные взгляды на события в Раде" - Богдан о Коломойском

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что олигарх Игорь Коломойский не определяет политику Украины, и рассказал о своих разногласиях с ним в интервью Украинской правде.
Отвечая на вопрос об информации, что у него "достаточно напряженные отношения" с Коломойским, Богдан ответил, что не может их назвать напряженными или нет. "У нас разные взгляды на разные события, которые происходят в парламенте, например. Иногда наши взгляды совпадают", - так глава ОП описал свои отношения с олигархом.
Также Богдан утверждает, что отстранился от "информационных потоков" и не причастен к принятию каких-либо решений по ситуации с ПриватБанком.
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