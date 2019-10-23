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ОП: Для возврата ПриватБанка нет оснований, несмотря на суды

ОП: Для возврата ПриватБанка нет оснований, несмотря на суды - Фото
Фото: president.gov.ua
23.10.2019, 19:30

Глава ОП Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Кузнецова по поручению президента встретились с послами G7

В Офисе президента заявили, что, несмотря на решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам. Об этом руководство ОП заявило послам стран G7, сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, по поручению президента Владимира Зеленского с послами стран G7 встретились глава ОП Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Кузнецова.

Украинская сторона проинформировала послов о дальнейших шагах, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата. В ОП также сообщили, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК Нафтогаз Украины будут рассмотрены на следующей неделе.

Особое внимание акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков, сообщили в ОП.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам", - сказано в сообщении.

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ПриватБанк игорь коломойский приват андрей богдан g7
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