Арахамия после визита в КСУ: Рынок земли в ближайшее время рассматривать не будут

Также глава фракции Слуга народа пообщался с председателем КСУ о будущем рассмотрении закона о языке

Конституционный суд не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о рынке земли. Рассмотрение КСУ касается толкования нескольких положений о земле в Конституции. Об этом сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после общения с главой КСУ Александром Тупицким, сообщает Суспільне.

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"Он опроверг информацию о том, что сейчас происходит "зрадоподобное" заседание о земле. Это очередной процесс о земле, который продолжается уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний", – сказал Арахамия.

"Они не рассматривали землю, они рассматривали статьи, связанные с рынком земли. Саму землю они сейчас не рассматривают и в ближайшее время, как сообщил господин Тупицкий, не станут рассматривать", – добавил он.

По словам судьи КСУ Игоря Слиденко, вопрос, который рассматривает сейчас суд, касается толкования статей Основного закона.

"Закон о земле вообще не рассматривается Конституционным судом. Вас вводят в заблуждение. Это дело о толковании 13, 14 статей Конституции. В основе толкования суд должен рассказать, что означает в Конституции понятие земля – национальное богатство Украины". Что это значит?.. О праве собственности на землю там фактически речь не идет", – пояснил Слиденко.

Арахамия пообщался с Тупицким также о будущем рассмотрении в КСУ закона о языке. Глава суда сказал, что закон планируют рассмотреть в ближайшее время, но в то же время отметил, что судьи "хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе".

Также Тупицкий пообещал Арахамии, что суд будет привлекать к работе международных партнеров, "чтобы не было лишних обвинений", сообщает издание.

Сегодня, 2 ноября, стало известно, что КСУ рассмотрит толкование статей Конституции, которые касаются роли народа как носителя суверенитета и правового статуса земли.

Арахамия прибыл в КСУ, где хочет получить разъяснения главы суда Тупицкого о том, почему КСУ работает в "супертурборежиме".

Вадим Ребрина

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