Арахамия пришел в КСУ узнать, почему суд работает в "супертурборежиме"

Глава фракции Слуга народа не исключил, что визит депутатов судьи могут расценить как элемент давления.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прибыл в Конституционный суд, где хочет получить разъяснения главы суда Александра Тупицкого о том, почему КСУ работает в "супертурборежиме". Об этом Арахамия сказал в эфире Украина 24.

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Он подчеркнул, что двери в суд никто ломать не будет. Сейчас КСУ в закрытом режиме рассматривает представление по толкованию Конституции в вопросе о земле.

Арахамия сказал, что будет просить Тупицкого "сделать перерыв на 10 минут и объяснить, почему именно так все происходит в супертурборежиме, и все закрыто и непрозрачно".

Глава фракции СН отметил, что к нему могут присоединиться еще несколько депутатов. Он не исключил, что их визит судьи могут расценить как элемент давления.

"Мы не хотим ни на кого давить, мы хотим разобраться, что сейчас происходит", – сказал Арахамия.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

Сегодня, 2 ноября, КСУ рассматривает представление 46 нардепов о толковании роли народа Украины как носителя суверенитета, который осуществляет власть через референдум, в определении основ правового статуса земли и права собственности на нее.

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета Рады заявил, что изменение в повестке дня КСУ было принято с нарушением законных процедур.

Вадим Ребрина

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