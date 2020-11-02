Снова КСУ. Сегодня судьи рассматривают тему референдума и правового статуса земли

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что КСУ поставил вопрос о земле в повестку с нарушением законной процедуры

Конституционный суд сегодня, в 12:00, вместо сборов судей рассмотрит представление 46 нардепов о толковании роли народа Украины как носителя суверенитета, который осуществляет власть через референдум, в определении основ правового статуса земли и права собственности на нее. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета Рады заявил, что изменение в повестке дня КСУ было принято с нарушением законных процедур. Об этом же заявила в Facebook представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря.

В представлении, инициированном фракцией Батькивщина и депутатской группой За будущее, КСУ просят дать толкование положений статей Конституции, о "роли украинского народа как носителя суверенитета, который осуществляет власть непосредственно через референдум, в определении основных принципов правового статуса земли как основного национального богатства, которое находится под особой защитой государства, и объекта права собственности украинского народа".

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

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Денис Юдин

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