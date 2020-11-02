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Снова КСУ. Сегодня судьи рассматривают тему референдума и правового статуса земли

02.11.2020, 11:59
Снова КСУ. Сегодня судьи рассматривают тему референдума и правового статуса земли - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что КСУ поставил вопрос о земле в повестку с нарушением законной процедуры

Конституционный суд сегодня, в 12:00, вместо сборов судей рассмотрит представление 46 нардепов о толковании роли народа Украины как носителя суверенитета, который осуществляет власть через референдум, в определении основ правового статуса земли и права собственности на нее. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета Рады заявил, что изменение в повестке дня КСУ было принято с нарушением законных процедур. Об этом же заявила в Facebook представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря.

В представлении, инициированном фракцией Батькивщина и  депутатской группой За будущее, КСУ просят дать толкование положений статей Конституции, о "роли украинского народа как носителя суверенитета, который осуществляет власть непосредственно через референдум, в определении основных принципов правового статуса земли как основного национального богатства, которое находится под особой защитой государства, и объекта права собственности украинского народа".

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Денис Юдин
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