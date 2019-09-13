В Слуге народа передумали отстранять Геращенко

Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний. Об этом журналистам сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает корреспондент LIGA.net.
"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.
По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов Слуги народа.
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