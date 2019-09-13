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В Слуге народа передумали отстранять Геращенко

В Слуге народа передумали отстранять Геращенко - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 10:26

Председатель фракции Слуга народа считает, что "этот вопрос нельзя было просто так оставить"

Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний. Об этом журналистам сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.

По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов Слуги народа.

  • 12 сентября комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики рекомендовал парламенту отстранить Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях.
  • Решение было принято после обращения главы фракции Слуга народа Давида Арахамии в комитет с просьбой отреагировать на слова Геращенко во время выступления в сессионном зале, в которых она якобы сравнила фракцию СН с "зелеными человечками".

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Слуга народа Ирина Геращенко Давид Арахамия Европейска солидарность
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