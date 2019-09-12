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"Зеленые человечки": Геращенко отреагировала на решение комитета

"Зеленые человечки": Геращенко отреагировала на решение комитета - Фото
Ирина Геращенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 16:54

Нардепа от Евросолидарности могут не пустить на пять пленарных заседаний

Сопредседатель фракции Европейской солидарности в Верховной Раде Ирина Геращенко отреагировала на рекомендацию комитета парламента отстранить ее от пяти пленарных заседаний. Об этом она высказалась на брифинге в кулуарах парламента.

Геращенко назвала себя "первой жертвой антидемократических решений". 

"Я - пример первого прецедента, когда народного депутата, который представляет миллионы избирателей, пытаются лишить права голосования и права выступления. Очевидно, что это нарушение не только моих прав как народного депутата и Конституции Украины. Это является нарушением прав миллиона избирателей. Я понимаю, что, возможно, кому-то не нравится другое мнение. Но право власти и их обязанность - уважать права меньшинства", - заявила депутат.

Вспоминая свое выступление, из-за которого в Слуге народа возникло недовольство, Геращенко назвала его эмоциональным. "... [Я] приводила образы по Джойсу. Но партер воспринял их по Фрейду. Так бывает", - добавила она.

  • Сегодня комитет Рады по вопросам регламента и депутатской этики рекомендовал парламенту отстранить Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях.
  • Решение было принято после обращения главы фракции Слуга народа Давида Арахамии в комитет с просьбой отреагировать на слова Геращенко во время выступления в сессионном зале, в которых она якобы сравнила фракцию СН с "зелеными человечками".

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