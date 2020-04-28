Арахамия: Результаты следствия по взрывам в Балаклее пытались сфальсифицировать

Пожар в Балаклее (Фото - kharkiv.dsns.gov.ua)

Результаты следствия о взрывах на военном складе в Балаклее пытались сфальсифицировать. К такому выводу пришла следственная комиссия Верховной Рады, заявил в эфире телеканала ICTV глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, который возглавляет комиссию Рады, первой версией следствия был подрыв на земле, но из Киева якобы прилетело начальство, которое заявило, что по данным Украэроруха был зафиксирован беспилотник.

Арахамия утверждает, что после этого людей, которые были не согласны с такой версией, либо заставляли увольняться по собственному желанию, либо отстраняли от следствия. Экспертиза была передана из Харьковского НИИ судэкспертизы в Киев, где подтвердили версию с дроном.

По словам нардепа, следователи СБУ, проводившие с Украэрорухом следственный эксперимент, рассказали, что беспилотники не были видны на радарах, и чтобы что-то заметить, пришлось взять учебный самолет. И они, и эксперты из Главного управления разведки заявили, что не имеют данных о беспилотниках таких размеров на вооружении России.

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Арахамия заявил, что эксперты из Харьковского НИИ судэкспертизы, привлеченные к следствию в первые дни, сначала боялись общаться с комиссией Рады. Затем они рассказали, что нашли в воронках в Балаклее взрывчатые вещества, которых не было в боеприпасах, хранившихся на складе. Назначенная комиссией Рады экспертиза пришла к выводу, что взрыв произошел внутри склада, а не в результате атаки дрона.

По словам Арахамии, комиссия Рады считает, что результаты следствия пытались сфальсифицировать, и будет требовать передачи дела из Харьковского УСБУ в главное управление СБУ в Киеве. Также комиссия потребует проведения полной комплексной экспертизы с привлечением волонтеров и военных, чтобы она была максимально открытой и не было политических спекуляций.

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Арахамия отметил, что есть свидетельства о том, что взрывы в Балаклее и на других складах могут быть серийным событием. По его словам, перед пожаром в Балаклее была проверка, которая выявила недостачу на 560 млн грн, а взрыв произошел за неделю до того, как это стало юридическим решением, что наводит на подозрения. Комиссия Рады хочет, чтобы было проведено непредубежденное следствие, заявил нардеп.

Ночью 23 марта 2017 года на складах воинской части А1352 в Балаклее начался пожар , сопровождавшийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей. В результате инцидента погиб один человек, трое пострадали. Пожар и взрывы уничтожили треть арсенала, хранившегося на складах.

6 апреля 2017 г в СБУ заявили , что, по версии следствия, диверсию на артиллерийском арсенале в Балаклее совершили с использованием беспилотника некие гражданские лица.

24 апреля был опубликован отчет следственной комиссии Рады, в котором утверждается, что причиной пожара на складах в Балаклее могли быть заложенные в землю заряды, а версия с атакой дрона не подтверждается.

Вчера экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак заявил, что версия о зарядах на земле была отвергнута прокуратурой.