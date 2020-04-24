Пожар на складах в Балаклее мог быть вызван заложенными зарядами - комиссия Рады

Причиной пожаров на складах в Балаклее в 2017 году могли быть заложенные в землю кумулятивно-фугасные заряды, а не атака беспилотника. Об этом говорится в отчете следственной комиссии Верховной Рады, опубликованном на сайте парламента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В отчете говорится, что эксперты Харьковского НИИ судебных экспертиз еще в ходе первых выездов на место происшествия установили, что причиной взрывов на складе в Балаклее был подрыв заложенных в грунт взрывчатых веществ.
Тем не менее, после того, как эксперты сообщили предварительные выводы следователям СБУ и военным прокурорам в мае 2017 года, следователь УСБУ Харьковской области остановил проведение экспертизы, а ее материалы были переданы в Киевский НИИ судэкспертиз.
Основной версией следствия стала атака беспилотника, прилетевшего со стороны России. Она была поддержана бывшими тогда генпрокурором Юрием Луценко и главным военным прокурором Анатолием Матиосом. Комиссия Рады утверждает, что материалы дела содержат объективные сведения, которые говорят об отсутствии в момент взрывов каких-либо летательных аппаратов в районе Балаклеи.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
В связи с этим комиссия приняла решение обратиться к генпрокурору, чтобы следствие было передано из СБУ в другой следственный орган, однако бывший тогда генпрокурором Руслан Рябошапка эту просьбу не удовлетворил.
Комиссия назначила судебную экспертизу, поручив ее Харьковскому НИИ судэкспертиз. Эксперты 21 апреля пришли к выводу, что воронка на площадке хранения арсенала №69 была вызвана "фугасным действием направленного взрыва углубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества".
На основании экспертизы, учитывая наличие 10 воронок, особенности закладки зарядов, их необходимое количество и массу, комиссия Рады видит основания считать, что подрыв на складе в Балаклее мог быть результатом спланированных действий, которые проводились определенное время "в условиях очевидности для военнослужащих и сотрудников" арсенала.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Комиссия предложит Раде продолжить ее работу еще на шесть месяцев для дальнейшего расследования пожаров в Балаклее и на других арсеналах.