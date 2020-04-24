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Пожар на складах в Балаклее мог быть вызван заложенными зарядами - комиссия Рады

Пожар на складах в Балаклее мог быть вызван заложенными зарядами - комиссия Рады - Фото
Пожар в Балаклее (Фото - скриншот из видео ТСН)
24.04.2020, 15:38

Комиссия Рады считает, что причиной пожара на складах в Балаклее могли быть заложенные в землю заряды, а версия с атакой дрона не подтверждается

Причиной пожаров на складах в Балаклее в 2017 году могли быть заложенные в землю кумулятивно-фугасные заряды, а не атака беспилотника. Об этом говорится в отчете следственной комиссии Верховной Рады, опубликованном на сайте парламента.

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В отчете говорится, что эксперты Харьковского НИИ судебных экспертиз еще в ходе первых выездов на место происшествия установили, что причиной взрывов на складе в Балаклее был подрыв заложенных в грунт взрывчатых веществ.

Тем не менее, после того, как эксперты сообщили предварительные выводы следователям СБУ и военным прокурорам в мае 2017 года, следователь УСБУ Харьковской области остановил проведение экспертизы, а ее материалы были переданы в Киевский НИИ судэкспертиз.

Основной версией следствия стала атака беспилотника, прилетевшего со стороны России. Она была поддержана бывшими тогда генпрокурором Юрием Луценко и главным военным прокурором Анатолием Матиосом. Комиссия Рады утверждает, что материалы дела содержат объективные сведения, которые говорят об отсутствии в момент взрывов каких-либо летательных аппаратов в районе Балаклеи.

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В связи с этим комиссия приняла решение обратиться к генпрокурору, чтобы следствие было передано из СБУ в другой следственный орган, однако бывший тогда генпрокурором Руслан Рябошапка эту просьбу не удовлетворил.

Комиссия назначила судебную экспертизу, поручив ее Харьковскому НИИ судэкспертиз. Эксперты 21 апреля пришли к выводу, что воронка на площадке хранения арсенала №69 была вызвана "фугасным действием направленного взрыва углубленного в грунт заряда бризантного взрывчатого вещества".

На основании экспертизы, учитывая наличие 10 воронок, особенности закладки зарядов, их необходимое количество и массу, комиссия Рады видит основания считать, что подрыв на складе в Балаклее мог быть результатом спланированных действий, которые проводились определенное время "в условиях очевидности для военнослужащих и сотрудников" арсенала.

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Комиссия предложит Раде продолжить ее работу еще на шесть месяцев для дальнейшего расследования пожаров в Балаклее и на других арсеналах.

  • Ночью 23 марта 2017 года на складах воинской части А1352 в Балаклее начался пожар, сопровождавшийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей. В результате инцидента погиб один человек, трое пострадали. Пожар и взрывы уничтожили треть арсенала, хранившегося на складах.
  • 6 апреля 2017 г в СБУ заявили, что, по версии следствия, диверсию на артиллерийском арсенале в Балаклее совершили с использованием беспилотника некие гражданские лица. 
  • 2 марта нардеп Давид Арахамия, который возглавляет следственную комиссию Рады по расследованию пожаров на складах армии, заявил, что основная версия причины взрывов в Балаклее в 2017 г - атака беспилотника - была политически ангажированной.
  • 3 марта в СБУ сообщили, что именно атака беспилотника - основная версия следствия.
Денис Юдин
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