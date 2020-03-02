Пожар на складах в Балаклее. Арахамия назвал версию с дроном фейковой

Основная версия причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области — атака беспилотника - была политически ангажированной. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
"Мы провели заседание (временной следственной комиссии Рады, - ред.) по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой. Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований”, - сказал Арахамия.
Он предположил, что версия с дроном была навязана. "Выглядело так, что там было просто давление на участников, чтобы навязать некую версию. Это может быть большой скандал", - отметил Арахамия.
По его словам, за несколько дней до инцидента ревизионная комиссия сделала вывод о большой недостаче на этих складах. "И это было серийно по всем складам", - добавил депутат.
Сейчас, по его информации, расследование этого дела контролирует СБУ.
Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 гг.