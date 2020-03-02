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Пожар на складах в Балаклее. Арахамия назвал версию с дроном фейковой

Пожар на складах в Балаклее. Арахамия назвал версию с дроном фейковой - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.03.2020, 21:13

По словам Давида Арахамии, версия об атаке дрона как причине пожаров на военных складах в Балаклее в 2017 г безосновательна

Основная версия причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области — атака беспилотника - была политически ангажированной. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Мы провели заседание (временной следственной комиссии Рады, - ред.) по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой. Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований”, - сказал Арахамия.

Он предположил, что версия с дроном была навязана. "Выглядело так, что там было просто давление на участников, чтобы навязать некую версию. Это может быть большой скандал", - отметил Арахамия.

По его словам, за несколько дней до инцидента ревизионная комиссия сделала вывод о большой недостаче на этих складах. "И это было серийно по всем складам", - добавил депутат.

Сейчас, по его информации, расследование этого дела контролирует СБУ.

Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 гг.

  • Ночью 23 марта 2017 года на складах воинской части А1352 в Балаклее начался пожар, сопровождавшийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей. В результате инцидента погиб один человек, трое пострадали. Пожар и взрывы уничтожили треть арсенала, хранившегося на складах.
  • 6 апреля в СБУ заявили, что, по версии следствия, диверсию на артиллерийском арсенале в Балаклее совершили с использованием беспилотника некие гражданские лица. 

Ребрина Вадим
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Балаклея боеприпасы склад Давид Арахамия
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