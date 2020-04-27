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Бывший замгенпрокурора Чумак оспорил выводы комиссии Рады по взрывам в Балаклее

Бывший замгенпрокурора Чумак оспорил выводы комиссии Рады по взрывам в Балаклее - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.04.2020, 12:19

Экс-заместитель генпрокурора Чумак заявил, что прокуратура отбросила версию о заложенных в землю зарядах как причине пожаров на арсенале в Балаклее

Версия о том, что пожар на арсенале в Балаклее в 2017 году был вызван взрывом заложенных в землю зарядов, была отвергнута в прокуратуре. Об этом заявил в Facebook бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

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По словам Чумака, после создания комиссии Рады по расследованию взрывов на военных складах он созвал всю следственную группу по делу о пожаре в Балаклее, включая следователей СБУ, прокуроров и экспертов Киевского НИИ судебной экспертизы.

Он утверждает, что на совещании версия с закладкой зарядов в грунт была полностью отброшена. Чумак заявил о наличии доказательств, что первые взрывы произошли не из-под грунта.

Также он утверждает, что сделать многокилограммовые закладки взрывчатки на территории арсенала так, чтобы их никто не заметил, было невозможно.

В свою очередь, следственная комиссия Рады видит основания считать, что подрыв на складе в Балаклее мог быть результатом спланированных действий, которые проводились определенное время "в условиях очевидности для военнослужащих и сотрудников" арсенала.

  • Ночью 23 марта 2017 года на складах воинской части А1352 в Балаклее начался пожар, сопровождавшийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей. В результате инцидента погиб один человек, трое пострадали. Пожар и взрывы уничтожили треть арсенала, хранившегося на складах.
  • 6 апреля 2017 г в СБУ заявили, что, по версии следствия, диверсию на артиллерийском арсенале в Балаклее совершили с использованием беспилотника некие гражданские лица. 
  • 2 марта нардеп Давид Арахамия, который возглавляет следственную комиссию Рады по расследованию пожаров на складах армии, заявил, что основная версия причины взрывов в Балаклее в 2017 г - атака беспилотника - была политически ангажированной.
  • 24 апреля был опубликован отчет следственной комиссии Рады, в котором утверждается, что причиной пожара на складах в Балаклее могли быть заложенные в землю заряды, а версия с атакой дрона не подтверждается.
Денис Юдин
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Балаклея Виктор Чумак пожар следственная комиссия
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