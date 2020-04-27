Бывший замгенпрокурора Чумак оспорил выводы комиссии Рады по взрывам в Балаклее

Версия о том, что пожар на арсенале в Балаклее в 2017 году был вызван взрывом заложенных в землю зарядов, была отвергнута в прокуратуре. Об этом заявил в Facebook бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.
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По словам Чумака, после создания комиссии Рады по расследованию взрывов на военных складах он созвал всю следственную группу по делу о пожаре в Балаклее, включая следователей СБУ, прокуроров и экспертов Киевского НИИ судебной экспертизы.
Он утверждает, что на совещании версия с закладкой зарядов в грунт была полностью отброшена. Чумак заявил о наличии доказательств, что первые взрывы произошли не из-под грунта.
Также он утверждает, что сделать многокилограммовые закладки взрывчатки на территории арсенала так, чтобы их никто не заметил, было невозможно.
В свою очередь, следственная комиссия Рады видит основания считать, что подрыв на складе в Балаклее мог быть результатом спланированных действий, которые проводились определенное время "в условиях очевидности для военнослужащих и сотрудников" арсенала.