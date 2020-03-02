Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арахамия считает, что Гончарук останется премьером

Арахамия считает, что Гончарук останется премьером - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.03.2020, 19:23

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что, по его мнению, на должность премьера других кандидатур, кроме Гончарука, не будет

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что должность премьер-министра останется за Алексеем Гончаруком. Об этом Арахамия сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли премьером Гончарук, Арахамия сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

  • Ранее появилась информация о том, что у президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о назначении бывшего вице-премьер-министра и нардепа Сергея Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьера.
  • 28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.
  • Сегодня на брифинге Гончарук заявил, что не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки. Он сказал, что насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом".

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
кабмин премьер-министр правительство алексей гончарук Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 