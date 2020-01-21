Арахамия выступил против назначения экс-адвоката Януковича в ГБР

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Против назначения Александра Бабикова, бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича, первым заместителем директора Государственного бюро расследований высказался лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV.

Арахамия подчеркнул, что это его личная позиция, а общая позиция фракции будет озвучена после заседания.