Арахамия выступил против назначения экс-адвоката Януковича в ГБР

Против назначения Александра Бабикова, бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича, первым заместителем директора Государственного бюро расследований высказался лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV.
Арахамия подчеркнул, что это его личная позиция, а общая позиция фракции будет озвучена после заседания.
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29 декабря в ГБР объявили конкурс на заместителей директора бюро.
- 15 января общественная организация Семьи Героев Небесной сотни выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов, написав открытое письмо президенту, спикеру парламента, генпрокурору, и.о. главы ГБР и Комиссии по отбору кандидатов на должности в Бюро.
- Вчера Бабиков был назначен первым заместителем директора ГБР.