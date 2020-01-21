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Арахамия выступил против назначения экс-адвоката Януковича в ГБР

Арахамия выступил против назначения экс-адвоката Януковича в ГБР - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
21.01.2020, 06:23

По словам лидера фракции Слуга народа, ее общая позиция будет озвучена после заседания

Против назначения Александра Бабикова, бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича, первым заместителем директора Государственного бюро расследований высказался лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV.

Арахамия подчеркнул, что это его личная позиция, а общая позиция фракции будет озвучена после заседания.

  • 29 декабря в ГБР объявили конкурс на заместителей директора бюро.
  • 15 января общественная организация Семьи Героев Небесной сотни выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов, написав открытое письмо президенту, спикеру парламента, генпрокурору, и.о. главы ГБР и Комиссии по отбору кандидатов на должности в Бюро.
  • Вчера Бабиков был назначен первым заместителем директора ГБР.
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гбр Давид Арахамия Александр Бабиков
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