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Арахамия: Зарплата депутата должна быть 70 000 – 100 000 гривень

Арахамия: Зарплата депутата должна быть 70 000 – 100 000 гривень - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
26.12.2019, 16:16

В то же время политик считает вопрос деликатным и не может ответить имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, считает, что зарплата депутата должна составлять от 70 000 да 100 000 гривень. Об этом он сказал в комментарии журналу НВ.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 000 до 100 000 гривень", - сказал Арахамия.

По его словам, он – человек обеспеченный: может себе позволить не думать о зарплате, которую тратит на благотворительность. Однако отмечает, что не у всех во фракции такая же финансовая ситуация: "Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью". 

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