Арахамия: Зарплата депутата должна быть 70 000 – 100 000 гривень

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, считает, что зарплата депутата должна составлять от 70 000 да 100 000 гривень. Об этом он сказал в комментарии журналу НВ.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 000 до 100 000 гривень", - сказал Арахамия.

По его словам, он – человек обеспеченный: может себе позволить не думать о зарплате, которую тратит на благотворительность. Однако отмечает, что не у всех во фракции такая же финансовая ситуация: "Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью".

Ранее замглавы Укрборонпрома Мустафа Найем отчитался, что за месяц получил более 300 000 гривень зарплаты.

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