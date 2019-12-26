Арахамия: Зарплата депутата должна быть 70 000 – 100 000 гривень

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, считает, что зарплата депутата должна составлять от 70 000 да 100 000 гривень. Об этом он сказал в комментарии журналу НВ.
"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 000 до 100 000 гривень", - сказал Арахамия.
По его словам, он – человек обеспеченный: может себе позволить не думать о зарплате, которую тратит на благотворительность. Однако отмечает, что не у всех во фракции такая же финансовая ситуация: "Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью".
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