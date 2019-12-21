Зарплата Найема в Укроборонпроме – около трети миллиона в месяц

Мустафа Найем (фото — его Facebook)

Более 310 000 грн в месяц - такой доход указал в графе электронной декларации "заработная плата по основному месту работы" замглавы Укрборонпрома Мустафа Найем.

В документе отмечается, что эту сумму бывший нардеп VIII созыва Рады получил 2 декабря. Не далее как 11 ноября Найем был назначен на должность в госконцерне, объявив об этом только 10 дней спустя.

В интервью Радио Свобода чиновник говорил, что его ежемесячный оклад - около 43 000 грн, но предупреждал, что по планам Укроборонпрома, "она будет существенно увеличена".