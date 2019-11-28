Найем раскрыл свою зарплату в Укроборонпроме

Найем (фото - facebook.comgoglobaluа)

Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем сообщил, что его заработная плата составляет 43000 гривень. Об этом бывший депутат сказал в интервью Радио Свобода.

"Моя зарплата сейчас составляет около 43 000 гривен, это то, что официально есть в приказе о моем назначении. Но из того, что я понимаю из планов концерна, она будет существенно увеличена", - сказал Найем.

При этом недавно глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что его зарплата составляет около 5000 грн.

На вопрос, почему зарплата его руководителя значительно меньше, Найем ответил, что причиной стали процедурные вопросы.

По его словам, на момент назначения гендиректора концерна наблюдательный совет Укроборонпрома не имел полномочий, поэтому контракт с Абромавичусом не был подписан. В таком случае он может получать только минимум, пояснил Найем.

Ранее стало известно, что Найем назначен на должность заместителя генерального директора госконцерна Укроборонпром.

В начале ноября Абромавичус заявлял, что в Укрборонпроме самая высокая средняя зарплата в КБ Луч - 59 000 грн, а самая низкая – на Харьковском авиационном заводе - 3500 грн.