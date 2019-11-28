Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Найем раскрыл свою зарплату в Укроборонпроме

Найем раскрыл свою зарплату в Укроборонпроме - Фото
Найем (фото - facebook.comgoglobaluа)
28.11.2019, 19:49

Зарплата гендиректора концерна гораздо ниже

Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем сообщил, что его заработная плата составляет 43000 гривень. Об этом бывший депутат сказал в интервью Радио Свобода.

"Моя зарплата сейчас составляет около 43 000 гривен, это то, что официально есть в приказе о моем назначении. Но из того, что я понимаю из планов концерна, она будет существенно увеличена", - сказал Найем.

При этом недавно глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что его зарплата составляет около 5000 грн.

На вопрос, почему зарплата его руководителя значительно меньше, Найем ответил, что причиной стали процедурные вопросы.

По его словам, на момент назначения гендиректора концерна наблюдательный совет Укроборонпрома не имел полномочий, поэтому контракт с Абромавичусом не был подписан. В таком случае он может получать только минимум, пояснил Найем.

Ранее стало известно, что Найем назначен на должность заместителя генерального директора госконцерна Укроборонпром.

В начале ноября Абромавичус заявлял, что в Укрборонпроме самая высокая средняя зарплата в КБ Луч - 59 000 грн, а самая низкая – на Харьковском авиационном заводе - 3500 грн. 

Напишите нам
зарплата укроборонпром Мустафа Найем айварас абромавичус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 