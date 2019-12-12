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Министр юстиции: Не повысят зарплату – надолго меня не хватит

Министр юстиции: Не повысят зарплату – надолго меня не хватит - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)
12.12.2019, 09:07

Министр считает, что у нового правительства "нет другого выхода", кроме как повысить зарплату членам Кабмина

Министр юстиции Денис Малюська считает, что его оклад должен составлять минимум 80 000 гривень. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

"Если зарплата не повысится хотя бы до 80000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - объяснил министр.

Он также рассказал, что до того, как прийти на госслужбу, тратил около 100 000 гривень в месяц. В первые же месяцы работы в Кабмине его оклад составлял 16 000. Сейчас ситуация улучшилась – вместе с надбавками Малюська получает 29 000.

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"Все понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", - подытожил Малюська.

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зарплата министр юстиции Денис Малюська
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