Министр юстиции: Не повысят зарплату – надолго меня не хватит

Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр юстиции Денис Малюська считает, что его оклад должен составлять минимум 80 000 гривень. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

"Если зарплата не повысится хотя бы до 80000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", - объяснил министр.

Он также рассказал, что до того, как прийти на госслужбу, тратил около 100 000 гривень в месяц. В первые же месяцы работы в Кабмине его оклад составлял 16 000. Сейчас ситуация улучшилась – вместе с надбавками Малюська получает 29 000.

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"Все понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", - подытожил Малюська.

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