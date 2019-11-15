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Скороход назвала суммы, которые "получают в Раде" в конвертах

Скороход назвала суммы, которые "получают в Раде" в конвертах - Фото
Анна Скороход (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
15.11.2019, 12:48

По словам бывшего нардепа фракции Слуга народа, случаи передачи денег в конвертах "были зафиксированы"

Исключенная из фракции Слуга народа нардеп Анна Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5000 "теневой зарплаты" в конвертах. Об этом она рассказала на брифинге, комментируя обвинения главы фракции Давида Арахамии в том, что она якобы лоббировала интересы олигархических групп и предлагала нардепам взятки.

"Мне сейчас рассказали, что я предлагала взятки (депутатам за голосование в комитетах, - ред.) по $3000. Тут зарплаты по $5000 в конвертах", - заявила она.

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На вопрос журналистов о том, кто дает и получает зарплату таким образом, Скороход не ответила, заявив, что "вы все сами видите" и "были зафиксированы случаи передачи денег в конвертах". При этом она добавила, что ей деньги в конвертах не давали.

Справка. Вчера с трибуны Рады Скороход заявила, что ее мужа задержали якобы по поручению одного из замов главы Офиса президента. Она считает, что причиной задержания стал ее отказ голосовать за законопроект о рынке земли. Позже глава фракции Давид Арахамия заверил, что СН не имеет никакого отношения к задержанию и заявил, что Скороход могут исключить из СН, так как она не выполняет решений фракции. Также он обвинил ее и ее мужа в лоббировании интересов олигархических групп с помощью денег и запугиваний. Сегодня Скороход исключили из фракции.

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Слуга народа зарплата в конвертах Анна Скороход
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