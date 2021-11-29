Арахамия заявил, что министр культуры передумал увольняться. Ткаченко говорит – пока нет

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что министр культуры Александр Ткаченко передумал идти в отставку. Об этом Арахамия сказал во время брифинга. Ткаченко в комментарии LIGA.net сообщил, что его решение об отставке остается актуальным.

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Арахамия сообщил, что Ткаченко передумал уходить в отставку после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Я не видел этого заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. И благодаря господину Ткаченко и господину премьеру – они пообщались, нашли точки взаимопонимания и эта история осталась только в медиа-пространстве", – сказал Арахамия.

По словам Ткаченко, обсуждение продолжается.

"Мое решение об отставке остается актуальным. Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным, фракция совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, президентом. Они попросили остаться", – сказал министр культуры.

Ткаченко отметил, что предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики.

"Обсуждение продолжается", – заявил он.

4 июня 2020 года Верховная Рада назначила Александра Ткаченко на должность министра культуры.

В октябре 2021-го после голосования Рады за бюджет на культуру на 2022 год в первом чтении (10 млрд грн) Ткаченко заявил, что цифра должна быть больше на 6,5 млрд грн, нельзя "выбросить из программы на следующий год половину планируемого".

11 ноября Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке и отправил его спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Среди причин отставки он назвал решение правительства о передаче Госкино Кабмину и сумму бюджета, выделенного на культуру на 2022 год.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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