Арахамия заявил, что министр культуры передумал увольняться. Ткаченко говорит – пока нет
Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что министр культуры Александр Ткаченко передумал идти в отставку. Об этом Арахамия сказал во время брифинга. Ткаченко в комментарии LIGA.net сообщил, что его решение об отставке остается актуальным.
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Арахамия сообщил, что Ткаченко передумал уходить в отставку после разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
"Я не видел этого заявления. Я считаю, что это был эмоциональный шаг. И благодаря господину Ткаченко и господину премьеру – они пообщались, нашли точки взаимопонимания и эта история осталась только в медиа-пространстве", – сказал Арахамия.
По словам Ткаченко, обсуждение продолжается.
"Мое решение об отставке остается актуальным. Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным, фракция совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, президентом. Они попросили остаться", – сказал министр культуры.
Ткаченко отметил, что предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики.
"Обсуждение продолжается", – заявил он.
- 4 июня 2020 года Верховная Рада назначила Александра Ткаченко на должность министра культуры.
- В октябре 2021-го после голосования Рады за бюджет на культуру на 2022 год в первом чтении (10 млрд грн) Ткаченко заявил, что цифра должна быть больше на 6,5 млрд грн, нельзя "выбросить из программы на следующий год половину планируемого".
- 11 ноября Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке и отправил его спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Среди причин отставки он назвал решение правительства о передаче Госкино Кабмину и сумму бюджета, выделенного на культуру на 2022 год.
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