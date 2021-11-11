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Глава Минкульта Ткаченко подал в отставку: озвучил причины

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 14:02
Глава Минкульта Ткаченко подал в отставку: озвучил причины - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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Сегодня, 11 ноября, глава Минкульта Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке и отправил его спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Среди причин отставки Ткаченко назвал решение правительства о передаче Госкино Кабмину и сумму бюджета, выделенного на культуру на 2022 год.

Он заявил, что решение о передаче Госкино принималось без согласования с Минкультом, и считает его "нелогичным".

"Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", – заявил министр.

Также он сообщил о "не менее болезненной предпоследней капле" – бюджете на культуру на 2022 год.

"И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", – заявил министр.

Глава Минкульта Ткаченко подал в отставку: озвучил причины

Глава Минкульта Ткаченко подал в отставку: озвучил причины

  • 4 июня 2020 года Верховная Рада назначила Александра Ткаченко на должность министра культуры.
  • После голосования Рады за бюджет на культуру на 2022 год в первом чтении (10 млрд грн) Ткаченко заявил, что цифра должна быть больше на 6,5 млрд грн, и нельзя "выбросить из программы на следующий год половину планируемого".
Оксана Житнюк
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