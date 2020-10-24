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Арахамия заявляет, что под его машиной нашли устройство слежения

24.10.2020, 15:32
Арахамия заявляет, что под его машиной нашли устройство слежения - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава Слуги народа в ВР Давид Арахамия говорит, что под его авто нашли устройство слежения. Его коллеги говорят, что он уже заявлял о слежке за собой

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что под его машиной нашли устройство слежения. Об этом он написал в Facebook.

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"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток", – заявил он.

Затем он вызвал полицию, на месте происшествия работает бригада взрывотехников. "По предварительным данным устройство слежения", – уточнил нардеп.

Замглавы фракции СН Евгения Кравчук написала в Facebook, что до этого Арахамия обратил внимание, что за ним следят около КВЦ Парковый, в котором у СН находится офис.

  • 8 августа сообщалось, что журналист-расследователь Михаил Ткач заявил об обнаружении у себя дома признаков прослушивающего устройства.
Владислав Сердюк
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Слуга народа слежка Давид Арахамия

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