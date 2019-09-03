Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арест имущества Ющенко. Апелляционный суд отказал ГПУ

Арест имущества Ющенко. Апелляционный суд отказал ГПУ - Фото
Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 16:22

Рассмотрение второй жалобы Генпрокуратуры состоится в конце сентября

Киевский апелляционный суд 2 сентября отклонил жалобу управления спецрасследований Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда, который не позволил арестовать имущество третьего президента Виктора Ющенко. Об этом сообщил в Facebook Ющенко.

Представители ГПУ оспаривали в апелляционной инстанции решение следственного судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого от 8 июля.

В конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ - на решение Печерского суда от 25 июля, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.

  • 1 августа сообщалось, что Печерский суд Киева дважды отказал следователю генпрокуратуры в аресте имущества Ющенко. Суд отказывал 8 июля (судья Пидпалый) и 25 июля (судья Писанец).
  • 6 июня Ющенко объявили подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По мнению следствия, он содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

Читайте также: Дело Межигорье: о подозрении сообщили восьми лицам - ГПУ

Напишите нам
генпрокуратура межигорье виктор ющенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 