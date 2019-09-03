Арест имущества Ющенко. Апелляционный суд отказал ГПУ

Киевский апелляционный суд 2 сентября отклонил жалобу управления спецрасследований Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда, который не позволил арестовать имущество третьего президента Виктора Ющенко. Об этом сообщил в Facebook Ющенко.
Представители ГПУ оспаривали в апелляционной инстанции решение следственного судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого от 8 июля.
В конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ - на решение Печерского суда от 25 июля, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.
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