Арест имущества Ющенко. Апелляционный суд отказал ГПУ

Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киевский апелляционный суд 2 сентября отклонил жалобу управления спецрасследований Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда, который не позволил арестовать имущество третьего президента Виктора Ющенко. Об этом сообщил в Facebook Ющенко.

Представители ГПУ оспаривали в апелляционной инстанции решение следственного судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого от 8 июля.

В конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ - на решение Печерского суда от 25 июля, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.

1 августа сообщалось, что Печерский суд Киева дважды отказал следователю генпрокуратуры в аресте имущества Ющенко. Суд отказывал 8 июля (судья Пидпалый) и 25 июля (судья Писанец).

6 июня Ющенко объявили подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По мнению следствия, он содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

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