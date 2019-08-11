Дело Межигорье: о подозрении сообщили восьми лицам - ГПУ

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В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из госсобственности сообщено о подозрении восьми лицам. Об этом заявил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире Украинского радио.

Отвечая на вопрос, сколько подозреваемых, поскольку ГПУ озвучила только одну фамилию – третьего президента Виктора Ющенко, Радионов сказал: "Почему президент Ющенко? Потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Сейчас сообщено о подозрении восьми лицам. Есть даже те, по которым вступили приговоры в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двух президентов и премьер-министра, и нотариусов. Наша тактика (расследования, - ред.) - сверху вниз".

По его словам, Ющенко сообщили о подозрении по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Соучастие в завладении. Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то часть имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича", - подчеркнул Радионов.

Ющенко объявили подозрение 6 июня по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По мнению следствия, он содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

1 августа 2019 года управление специальных расследований Генпрокуратуры завершило следствие в отношении Ющенко о деле выведения из государственной собственности резиденции Межигорье.

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