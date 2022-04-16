UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович: Армия России везет военную технику 1960-х годов

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 08:54
Арестович: Армия России везет военную технику 1960-х годов - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Советник главый Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что армия России достала военную технику 1960-х годов. Об этом он заявил в интервью Марку Фейгину.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на железнодорожных платформах в РФ замелькала БТР-60 с открытым верхом, реактивная-система залпового огня Град-1 на ЗИЛах.

"Это техника 60-х годов. Это к вопросу, что "мы сейчас мобилизуемся – и весь мир в труху". Больше нигде нет такого, это было в самых отсталых частях. Нет техники… БТР-60 – это дальше некуда падать", – сказал Арестович.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Арестович военная техника армия рф войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 