Арестович: Армия России везет военную технику 1960-х годов

Советник главый Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что армия России достала военную технику 1960-х годов. Об этом он заявил в интервью Марку Фейгину.

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По его словам, на железнодорожных платформах в РФ замелькала БТР-60 с открытым верхом, реактивная-система залпового огня Град-1 на ЗИЛах.

"Это техника 60-х годов. Это к вопросу, что "мы сейчас мобилизуемся – и весь мир в труху". Больше нигде нет такого, это было в самых отсталых частях. Нет техники… БТР-60 – это дальше некуда падать", – сказал Арестович.

Марк Сировой

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