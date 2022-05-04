Арестович о деоккупации Крыма: Мы готовы, но за Крым Россия может ударить ядерным оружием

У руководства Украины есть готовность вернуть под контроль все оккупированные территории, включая Донецк, Луганск и Крым, но это может означать большие потери для ВСУ, а Россия "за Крым" может ударить тактическим ядерным оружием. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью 24 каналу.

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Отвечая на вопрос, будет ли Украина в случае получения от Запада тяжелого вооружения освобождать территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022-го, Арестович сказал, что такая готовность есть, но вопрос в количестве поставляемого оружия.

"Мы готовы освободить всех – Луганск, Донецк, Крым и порабощенные народы России. Все зависит лишь от того, сколько того оружия будет и как пойдет война", – сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина умело обороняется, но вести наступление "раз в пять сложнее". Кроме того, отметил он, наступающая сторона обычно несет в три раза большие потери, чем обороняющаяся, и вопрос в том, готова ли Украина платить такую цену.

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Он также напомнил о заявлении президента Владимира Зеленского о намерениях Украины восстановить контроль над всеми своими территориями, включая Крым.

"Мы готовы нанести россиянам военное поражение – это цель нашей политики. А вот удастся ли – зависит от помощи западного сообщества, других стран и нашей возможности бороться до конца… Мы готовы освобождать Крым, но за Крым россияне точно могут использовать тактическое ядерное оружие, а к этому мы готовы?" – спросил Арестович.

Он уточнил, что речь идет даже не о моральной, а о технической готовности, так как будет тяжело войти в Крым и пройти зону заражения, если Россия в это время будет бить по перешейку тактическим ядерным оружием.

"Готовность есть. Я вам могу сейчас официально сообщить, что мы хотим нанести россиянам военное поражение, но чтобы нанести его технически – это еще очень много вопросов. Но то, что мы как минимум будем гнать их до состояния на 23 февраля, – это однозначно", – заявил Арестович.

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Оксана Житнюк

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