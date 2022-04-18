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Арестович о наступлении россиян: Мы не ждем, когда они начнут, действуем на упреждение

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 03:20
Арестович о наступлении россиян: Мы не ждем, когда они начнут, действуем на упреждение - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

Вооруженные Силы Украины не станут ждать, пока российские войска начнут наступление, а будут действовать на упреждение. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину по итогам 17 апреля.

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Советник главы ОП заявил, что есть две новости с фронта.

"Наконец-то южный фас российский группировки пришел в движение... Поехали туда, условно очень говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области", – сказал Арестович.

По его словам, российские оккупанты двигаются очень аккуратно.

"По ротной тактической группе, проползая от населенного... пока в первые два-три зашли", – сказал советник главы ОП.

Вторая новость – движение ВСУ в районе Изюма Харьковской области.

"Вы сами можете взять из открытых источников, в которых сообщают официальные лица ВСУ, нарисовать на карте стрелочки, и вы увидите очень интересную картину. А картинка заключается в том, что российскому наступлению от Изюма может стать очень и очень больно в ближайшее время", – сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что главный вывод из этих новостей состоит в том, что ВСУ не будет ждать, пока российская армия начнет наступление.

"Никто не будет сидеть в обороне. Они движутся и мы начинаем двигаться. Часто мы движемся на упреждение – как бы даем сделать глупости, а потом начинаем двигаться", – сказал Арестович.

Он охарактеризовал действия ВСУ, как "маневренную оборону" или "активную оборону".

"Многие думали, что страшная российская группировка приедет, а мы будем сидеть сложа руки, терпеть на голову удары и как-то там отбиваться, худо-бедно. Не-не-не, такой войны нет уже. Все", – сказал советник главы ОП.

Читайте также: ВСУ оттесняют оккупантов подальше от Харькова. Освободили несколько населенных пунктов

Наталия Медведева
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наступление война Алексей Арестович
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