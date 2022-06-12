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Арестович рассказал, как украинские войска сорвали наступление россиян на Запорожье

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 01:13
Арестович рассказал, как украинские войска сорвали наступление россиян на Запорожье - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Вооруженные Силы Украины сорвали планы российских оккупантов по наступлению на Запорожье. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин live.

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По словам Арестовича, российские войска, которые командование оккупантов накопило в Васильевке для наступления на Запорожье, были вынуждены изменить направление своего движения и пойти в сторону Орехово.

Как рассказал советник главы ОП, украинское командование повторило прием, который впервые был использован в Макарове под Киевом, когда оккупанты готовились к крупномасштабному полноценному штурму Киева.

"Наши нанесли удар и вклинились вечером накануне запланированного наступления. Понятно, что стало не до наступления, потому что надо было обороняться. Это был очень удачный ход, и с тех пор мы его не один раз повторили", – сказал Арестович. 

Он добавил, что когда командование ВСУ получило информацию о планах россиян двинуться на Запорожье, украинские войска перешли к контрнаступательным действиям в условном направлении Орехова, чуть южнее Васильевки, где Зеленый гай.

Поэтому российские войска вместо того, чтобы идти на север, были вынуждены поворачиваться направо, перебрасывать силы туда, противодействовать, организовывать встречные бои – то есть совершать действия, которые не являются запланированным наступлением, пояснил Арестович.

"Таким образом замысел перехода к оперативно-тактическому наступлению в очередной раз был сорван нашими войсками", – резюмировал советник главы ОП.

Читайте также: ВСУ успешно противостоят штурмовым действиям оккупантов в Северодонецке – Генштаб

Наталия Медведева
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Алексей Арестович Запорожье
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