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Арестович считает возможным участие НАТО в деблокаде Черного моря

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 00:03
Арестович считает возможным участие НАТО в деблокаде Черного моря - Фото
Алексей Арестович (скриншот)

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что если будет серьезно поставлен вопрос о деблокаде украинских портов в Черном море и вывозе оттуда продовольствия, это будет означать непосредственное вовлечение в деблокаду сил НАТО. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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Арестович привел заявление главнокомандующего силами НАТО в Европе, американского генерала Тода Уолтерса, о том, что Альянс может самостоятельно принимать решения о применении своих флотов в Черном море.

Российские противокорабельные мины, напомнил Арестович, вылавливают не только на пляжах Одессы, но и в Босфоре. Это представляет серьезную опасность для судоходства Турции, Румынии, Болгарии и других стран, которые ходят по Черному морю.

"Если будет серьезно поставлен вопрос о деблокаде украинских портов и вывозе оттуда продовольствия, это означает непосредственное вовлечение сил НАТО в деблокаду Черного моря, а значит и изменение стратегической рамки конфликта. Потому что стрелять российские корабли с Черного моря не смогут в этой ситуации, или они попробуют это сделать и нарвутся на соответствующую реакцию", – сказал Арестович.

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нато черное море Алексей Арестович
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