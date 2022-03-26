Арестович: Таблица разногласий на переговорах с РФ утверждена, главы МИД готовы к встрече

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "таблица разногласий" сторон украинско-российских переговоров утверждена, главы МИД двух стран готовы к встрече "по принципиальным вопросам". Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Фейгин Live.

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На вопрос, что сейчас происходит в переговорном процессе, Арестович ответил: "Они продолжаются. Ну, там уже допиливание напильником крайних штрихов перед... Соглашение предварительно, ну как соглашение... Таблица разногласий утверждена давно. Уже готовы встречаться главы МИД по принципиальным вопросам".

По словам советника главы ОП, российская сторона затягивает переговоры.

"Тянут же они, потому что надеются победить там, где-то в Мариуполе или в зоне ООС. Тянут, тянут. Они уже и фазу сменили. Пора бы понимать, что в дипломатии тоже наступает другая фаза более реалистических переговоров с меньшими требованиями. А то дипломатия не успевает – требования на поле боя существенно уменьшились, мягко говоря, радикально, я бы сказал, а дипломатия все еще пытается..." – сказал Арестович.

23 марта президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с Россией идут сложно и порой скандально, но есть и продвижения.

Вадим Ребрина

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