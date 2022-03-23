Зеленский: Переговоры иногда идут скандально, но шаг за шагом движемся вперед

Переговоры с Россией идут сложно и порой скандально, но есть и продвижения. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются фактически каждый день. Сложно очень. Иногда – скандально. Но шаг за шагом идем вперед", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина работает на разных площадках, чтобы склонить Россию к миру и прекращению войны.

Он также поблагодарил международных посредников, которые борются за Украину, Европу, правду и доносят Москве реальную картину, в том числе о ситуации в боях.

20 марта Зеленский заявил в интервью американскому CNN: если попытки его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным провалятся, то это будет означать третью мировую. Позже Зеленский дополнительно разъяснил эти слова.

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Марк Сировой

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