Зеленский: Переговоры иногда идут скандально, но шаг за шагом движемся вперед
23.03.2022, 02:53
Владимир Зеленский (фото - ОП)
Переговоры с Россией идут сложно и порой скандально, но есть и продвижения. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.
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"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются фактически каждый день. Сложно очень. Иногда – скандально. Но шаг за шагом идем вперед", – сказал он.
Зеленский отметил, что Украина работает на разных площадках, чтобы склонить Россию к миру и прекращению войны.
Он также поблагодарил международных посредников, которые борются за Украину, Европу, правду и доносят Москве реальную картину, в том числе о ситуации в боях.
- 20 марта Зеленский заявил в интервью американскому CNN: если попытки его переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным провалятся, то это будет означать третью мировую. Позже Зеленский дополнительно разъяснил эти слова.
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