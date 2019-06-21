Арьев: В офисе Зеленского исчезли подразделения по евроинтеграции

Администрация президента (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Из структуры нового офиса президента, который заменит Администрацию главы государства, пропали подразделения, ответственные за евроинтеграцию. Об этом сообщает нардеп, глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Не думаю, что исчезновение департамента евроинтеграции – ошибка, которую можно списать на невнимательность сотрудников – тот, кто переживает за евроинтеграцию такого не сделает", - заявил также он.

20 июня стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса президента путем реорганизации Администрации президента и сокращения ее штата.