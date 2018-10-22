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22.10.2018, 14:37

Архиепископ КП о патриархе Кирилле: Возможно, работает с ФСБ

Архиепископ КП о патриархе Кирилле: Возможно, работает с ФСБ - Фото
Евстратий Зоря (фото - facebook.com/yevstr)

Евстратий Зоря не исключает, что, учитывая сотрудничество московского патриарха с КГБ в прошлом, он до сих пор находится под влиянием спецслужб РФ

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Московский патриарх Кирилл никогда не признавал, что сотрудничал с КГБ, а это дает основания считать, что он до сих пор находится под влиянием российских спецслужб. Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви КП Евстратий Зоря отвечая на вопросы в чате Главреда.

Он пояснил, что в советское время епископ не мог не сотрудничать с КГБ. Но некоторые это делали во благо церкви, другие, наоборот, работали с КГБ, используя свое церковное положение.

"Патриарх Кирилл – верующий, я не ставил бы это под сомнение. Но желание неограниченной власти в церкви и влиять на жизнь многих государства, не только России, влияет на него и его решения", - считает украинский архиепископ. По его мнению, московский патриарх часто бывает "ослеплен политическими расчетами и любовью к власти".

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Как сообщалось ранее, архиепископ также считает, что в Украине государство не влияет на церковные дела, однако государство и церковь обязаны сотрудничать в условиях агрессии России.

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Теги: украинская церковь, евстратий зоря, патриарх кирилл
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