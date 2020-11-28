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Архивы СССР. СБУ показала дело о расстреле за перепись населения после Голодомора

28.11.2020, 20:25
Архивы СССР. СБУ показала дело о расстреле за перепись населения после Голодомора - Фото
Иллюстрационное фото: szru.gov.ua

СБУ обнародовала материалы дела против руководившего переписью населения советского чиновника, которого в 1937 г, после Голодомора, обвинили в умышленном занижении численности населения и расстреляли.

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Советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид, отмечают в СБУ.

По данным ведомства, всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис: ожидался показатель в 35 млн жителей, однако перепись установила лишь 29 млн, на уровне 1926 года.

"Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции расстреляли", – говорится в сообщении.

Согласно обвинительному заключению, мотив Квиткина состоял в том, чтобы продемонстрировать миру "банкротство" политики партии", которая привела "к вымиранию огромных масс населения", бегству людей из колхозов, и что "социализм якобы не улучшает, а удушает благосостояние широких масс населения".

Квиткина признали виновным в участии в "право-троцкистской организации" и расстреляли.

Другие материалы этого дела на сайте СБУ

Вадим Ребрина
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