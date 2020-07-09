На сайте Росфинмониторинга в перечне лиц, которых подозревают в терроризме или экстремизме, появились две записи с ФИО российского журналиста

Российского журналиста и писателя Аркадия Бабченко в России включили в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга.

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Поиск в "Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму", показывает две записи о человеке с ФИО и датой рождения Бабченко (нажмите, чтобы увеличить):

Бабченко - российский журналист, писатель, военный корреспондент, оппозиционер. Из-за угроз уехал из России и с августа 2017 года жил в Киеве, в 2019 году покинул Украину.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу.

На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. На тот момент глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.

31 мая 2018 года по подозрению в попытке организовать убийство Бабченко был арестован предприниматель Борис Герман. 21 августа 2018-го он признал вину . Был осужден к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы как организатор убийства.

13 ноября 2019 года Германа освободили из тюрьмы по решению Апелляционного суда Киева в связи с состоянием здоровья.

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Денис Юдин

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