Суд освободил из тюрьмы организатора покушения на Бабченко

Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Апелляционный суд Киева освободил из тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Суд удовлетворил его (Германа, - ред.) апелляционную жалобу, в которой он просил освободить его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - сказали в пресс-службе.

Какие именно проблемы со здоровьем не позволили Герману отбывать наказание, в прокуратуре уточнить не смогли, сославшись на защиту личных данных.

Указанное решение суд принял сегодня, 13 ноября. Решение суда, по закону, вступает в силу с момента его объявления. Вышел ли Герман на свободу, в прокуратуре сообщить не смогли.

При этом там отметили, что прокуроры были против такого решения суда.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. На тот момент глава СБУ Василий Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ.

Германа арестовали 31 мая 2018 г. 21 августа он признал вину. Был осужден к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы как организатор убийства.

В августе 2019 г суд отказался удовлетворить прошение Германа об освобождении по состоянию здоровья.