Дело Бабченко. Суд решил, отпускать ли осужденного организатора

Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ирпенский городской суд Киевской области отказался отпустить Бориса Германа, осужденного по обвинению в организации покушения на Аркадия Бабченко. Об этом сообщил в Facebook журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

Отмечается, что в январе суд начал рассматривать ходатайство Германа об освобождении по состоянию здоровья.

30 августа 2018 года Герман был осужден к четырем с половиной годам заключения, отбывает наказание в Бучанской колонии №85.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.

Бориса Германа арестовали 31 мая. 21 августа он признал вину.

1 октября 2018 года Бабченко рассказал подробности подготовки "покушения" на него спецслужбами РФ.