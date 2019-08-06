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Дело Бабченко. Суд решил, отпускать ли осужденного организатора

Дело Бабченко. Суд решил, отпускать ли осужденного организатора - Фото
Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 22:01

В январе суд начал рассматривать ходатайство Бориса Германа об освобождении по состоянию здоровья

Ирпенский городской суд Киевской области отказался отпустить Бориса Германа, осужденного по обвинению в организации покушения на Аркадия Бабченко. Об этом сообщил в Facebook журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

Отмечается, что в январе суд начал рассматривать ходатайство Германа об освобождении по состоянию здоровья.

30 августа 2018 года Герман был осужден к четырем с половиной годам заключения, отбывает наказание в Бучанской колонии №85.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.

Бориса Германа арестовали 31 мая. 21 августа он признал вину.

1 октября 2018 года Бабченко рассказал подробности подготовки "покушения" на него спецслужбами РФ.

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аркадий бабченко борис герман
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